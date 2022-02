SELLE AASTA HITTSOENG! Kas sina oled oma bob-lõikuse juba välja valinud? 

Foto: Vida Press

Soengumoes on selle aasta suurim hitt nooruslik ja iseloomuga bob. Ent enne, kui lähed juuksurilt mõne staariga sarnanevat soengut nõudma, mõtle läbi, kas see sulle ikka sobib. „Iga soengustiil on tegelikult erinev, lõikust valides on oluline arvestada näokuju ja juuste tekstuuri,“ rõhutab juuksur Kati Veerme Eek ja jagab nõuandeid, kuidas leida endale õige.