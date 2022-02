SÄRAVAM MINA | Kodumaise looduskosmeetika tootja Nurme: ei ole võimalik teha head šampooni, kui sellel pole looduslikku või taimset baasi 

Trihholoogiat on vaja, kui juuksed on halvas seisus, haprad ning ei läigi. Põhjamaa inimeste peamisteks probleemideks on juuste väljalangemine, kõõm, katkevad juuksed, liigne rasu ja peanaha sügelus, aga ka haigused nagu psoriaas ja seborroiline dermatiit. Ent kõik ei ole nii must ja valge, sest rolli võivad mängida ka geenid.

Selliste murede ilmnedes on soovitatav pöörduda Trihholoogiakeskuse poole. Diagnostika põhjal saab trihholoog öelda, milline on peanaha ja juuste seisund ning vaatluse järgselt antakse kliendile personaalsed nõuanded peanaha ja juuste hooldamiseks.

Saatmanni sõnul tekitavad probleeme paljud üsna lihtsad asjad. Näiteks tasub vältida pidevalt kõrge hobusesaba kandmist, sest see tõmbab naha pingesse ja juuksed võivad katkeda. Kui tööl olles peab kandma kinnist soengut, siis tuleks anda neile muul ajal puhkust.

Samuti on juuste kuivuse tekitajaks lihtsakoeline harjumus või pigem selle puudumine. „Palsamit pannakse läbimärgadesse juustesse ja niiviisi ei saa toode juuksekarva imenduda. Iga kord on tõesti jube tüütu nii toimida, aga vähemalt korra nädalas tuleks eelnevalt kuivatada juuksed froteerätikuga,” selgitab Saatmann. Veel tuleb panna tähele, et palsami loputusvesi oleks jahe, mis sulgeb juuksekarval olevad soomused – siis ei saa väliskeskkonnast tulevad mõjutajad neid kahjustada.

Tihtipeale on probleemid tekkinud sellest, et ei hoita peanahka. „Kliima mõjutab palju ja kuuma või külmaga ei kanta peakatteid. Võib ilmneda, et inimene on lõõskava päikese all hoopis ise kahjustanud peanahka ja juukseid, mistõttu nad hakkavad katkema,” osutab Saatmann.

Põhjuseid, miks kiharad pole enam nii kaunid, on teisigi: mõjutajaks võib olla ka stress, toitumine ja valede toodete kasutamine. Toode võib olla juustest välja pesemata ning mustus on kogunenud juuksesibula ümber, ummistades ära koha, kust karv saaks toitu ja niiviisi kasvada. Saatmann soovitab hoolega tutvuda toote koostisosade ja kirjeldusega. Samuti vaadata poes kriitilise pilguga ringi: mida sisaldavad 2-eurosed šampoonid? Saatmann märgib, et peale pesuaine ja sünteetilise lõhnaaine ei saa see suurt midagi sisaldada. Sellist toodet kasutades jääb küll tunne, et juuksed said puhtaks, kuid juuksekarv on tegelikult toitmata, rääkimata peanahast. „Pestes selliseid juukseid ühel hetkel loodusliku šampooniga, siis uhud alguses iga pesuga aineid välja, mis on juuksekarva peale ladestunud. Seetõttu on juuksed pärast takused, ent aja jooksul saab looduslik toode hakata päriselt toimima – juuksekarva tõeliselt toites,” räägib Saatmann. Ta annab ka hea vihje: šampooni tuleb valida peanaha seisundi ja palsamit juuste järgi.

Looduslikud koostisosad on ka headeks ennetajateks. Näiteks kõõma ning sügeleva peanaha probleeme aitab leevendada rosmariin ja teepuu, juuste väljalangemist vähendab ylang-ylang ning juuksekasvule soodustavalt mõjub lavendel. Üheks populaarsemaks valikuks juuksehoolduses on sidurunhein, mis sobib just kiiresti rasuseks muutuvatele juustele. Nimelt reguleerib see peanaha higistamist ning hoiab juuksed oluliselt kauem puhtana. Piparmünt leevendab samuti probleemse peanaha probleeme ning pakub jahutavat efekti.