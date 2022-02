Lugejakiri | Pettunud noor: ma ei saagi vanemate korterit päranduseks! 

„Mu vanemad on mind seni väga hoidnud, kui kummaliste eriarvamuste tõttu sundisid nad mind sel aastal ära kolima. Pidin lahkuma lapsepõlvest saadik armsaks olnud kodust. Meil ei olnud kitsas ega midagi, sest mu vanematel piisavalt suur maja. Aga ometigi ajasid nad mind enda juurest ära. Ma solvusin, sest kuigi ma käin tööl, siis miks peaksin kulutama üürimisele. Nende juures on ruumi piisavalt! Ja toitu ostsin mina ka koju, mistõttu oli ka neil lihtsam. Kõik oli tore, kuni jõuludeni, mil tüütu sugulane ässitama hakkas. Siis mu vanemad olid aastavahetuseks veendunud, et ma pean iseseisvuma. Kui elame samas majas, siis see ei näita tegelikult midagi. Mul oli ka nende juures elades oma elu, töö, kool, sõbrad. Ja siis see sugulane rääkis, kuidas tema lapsed elavad eraldi ja saavad hakkama, et ka mina peaksin vanematele jätma võimaluse nüüd ise olla ja tegutseda. Ma ei veetnud ju vanematega 24/7 ühiselt aega. Uskumatu!” kurjustab Liisa.