ŠOKEERIV! Juuksekammil leidub rohkem baktereid kui koera söögikausis: kuidas seda siis puhastada?  

Arizona Ülikooli poolt tehtud šokeerivas aruandes tuli välja, et tavaline juuksekamm on üks kõige hullemaid bakterite sigimispaiku. Aruande põhjal elab kammis rohkem baktereid kui kraanikausis või koera sööginõus. See tähendab, et keskmisel kammil on surnud naharakkude ja juuksehooldustoodete jääkide tõttu peaaegu 3500 bakterikolooniat 6,4 ruutsentimeetri peale. See teeb sinu kammist aga eriti mõnusa elukoha.