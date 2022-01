EESTLANNADE DRAAMATILISED KIHLUMISED! „Tahtsin „jah!“ karjuda, aga hakkasin nutma ja olin täiesti vait...“ 

Foto: Burst/Pexels

Viimaste kümnendite jooksul on kostunud paljude seas arusaam justkui tänapäeval ei soovi keegi enam abielluda. Tegelikult on kõige selle taga lihtsalt soov üksteist paremini tundma õppida. Samuti ei soovita enam korrata eelmiste sugupõlvede vigu. The New York Times toob välja, et paarid võtavad ühe rohkem aega just enda jaoks. Võib minna kuni kümme aastat enne, kui paar otsustab teha järgmise sammu, muuta suhe riigi ees ametlikuks.