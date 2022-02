AVESTA 3. 02 - 9.02 | Praktilised õpetused igaks päevaks 

Kuu on kasvamas ja nii hakkab ka inimene tasapisi jõu juurdevoolu tundma ning muutub tugevamaks. See on energia kogumise aeg, mil pole vaja seda ilmaasjata raisata, aga mõõdukas füüsiline koormus on teretulnud. Hästi mõjub kõik, mis organismi tugevdab ja toetab. See on õige aeg mõelda oma välimusele, tervisele, eluviisidele ning harjumustele ja hakata neid muutma soovitud suunas. Muutuste planeerimisel jää siiski realistiks, sest liiga suurte eesmärkide mitteteostumine paneb eneses pettuma ja tekitab stressi.