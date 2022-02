Venemaa „Selgeltnägijate tuleproovi“ uue hooaja osaleja Linda Heward-Mills ennustab: „Koroonaeelne elu taastub 2024. aastaks.“ 

Linda (49) sündis Moskvas, kuid suurem osa tema senisest elust on möödunud Suurbritannias, USAs ja Kanadas. Praegu on tema koduks taas Moskva. Naise ema on venelanna, isa kaudu tulevad sisse Aafrika juured. Tema kõrgelt haritud vanaisa oli Ghana aristokraatliku dünastia auväärt esindaja, kes vahetas oma hinnalisi Araabia hobuseid isegi Suurbritannia kuningannaga.