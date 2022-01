„MÕTTEKOHT“ | PIMEDANA NÄGIJATE MAAILMAS: kuidas säilitada aktiivsus, kui maailm paistab justkui läbi põlleriide vaadatuna? 

„Kui inimesel pole teatud funktsiooni, siis teised meeled hakkavad seda korvama. Ja siis tulebki elada teistmoodi ning kasutada seda, mis sulle on jäetud,“ räägib Kerti oma elust pimedana. Just seepärast mäletab tema oma lapsepõlvest ennekõike erinevaid helisid ja muusikat. Praegu on naine oma eluga kohanenud nii, et annab aktiivsusega silmad ette paljudele nägijatelegi.