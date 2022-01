Töö meditsiinisektoris IT vastu vahetanud Maris: see pole meeste pärusmaa, naised on vägagi esindatud  

Varasemalt meditsiinivaldkonnas töötanud Maris Rätsep tunnistab, et infotehnoloogia ja arvutiga töötamine on teda alati paelunud. Kolinud pärast mõned aastad välismaal elamist tagasi kodumaale, otsustaski ta karjääris kurssi muuta ning ühines naistele suunatud „Work in Tech“ ümberõppeprogrammiga. Kõik klappis - ta oli parasjagu tööotsinguil ning kursuse aeg sobis. „Sain aru, et see on just midagi minu jaoks,“ meenutab naine. Kandideerimiseks polnud vaja omada varasemat erialast kogemust või IT-alast suutlikkust. Eeldati vaid soovi ja motivatsiooni uut ametit õppida.

Abi on alati käeulatuses

Kuigi alguses kõhkles naine, kas õppematerjal on ikka jõukohane ja arusaadav, siis tegelikult polnud IT-õpingutes ka võhiku jaoks midagi üle mõistuse keerulist. „Hakkasin aga julgelt peale ja mõistsin, et moodulite sisu on hästi lahti seletatud ning vajadusel saab ka videoid mitu korda vaadata,“ jagab Maris oma kogemust ning kinnitab, et tuge pakuvad nii tuutorid kui ka teised õppijad. Kõige positiivsemalt üllatasid naist programmi puhul aga selle eestvedajad: „Tekkis selline mõnus atmosfäär, kus ägedatel naistel oli ühine eesmärk, mille poole püüelda, alati aega üksteist aidata ning ühiseid rõõme ja muresid jagada.“

Õppeperiood möödus Marisel takistusteta ja väga ladusalt: „Kuna programm oli mulle huvitav, olin üsna kiiresti valmis praktikale minekuks,“ sõnab ta ja lisab, et tegelikult ongi nii, et kui on huvi ja motivatsiooni, saab kõigega hakkama.

Mitte ainult meestele

Ühes on Maris täitsa kindel: IT valdkond on nii lai, et igaüks leiab oma. Ta julgustab ka teisi naisi, kes on mõelnud karjäärivahetusele, programmist osa võtma. Endiselt laialt levinud arusaama, et infotehnoloogia on peamiselt meeste pärusmaa, lükkab ta aga oma senise kogemuse põhjal ümber. „Olles ringi vaadanud erinevates firmades, on üha enam näha, et naised on vägagi esindatud. Seega oleks aeg sellest arusaamast kohe kindlasti lahti lasta!“