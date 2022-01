KERSTI KREISMANN 75 | Lõbus fakt! Kas teadsid, et näitlejanna on kirglik margikoguja? 

„Siiani on nii, et kui marki näen, lähevad silmad kilama. Lemmikud on kunsti- ja looduseteemalised. Inglismaa omi on mul kõige rohkem. Ostan ka kõik uued Eesti margid. Alles paar päeva tagasi oli Ülle Kaljuste pannud mulle teatris uksesildi külge margi. Ka Italt sain omal ajal. Tänagi leotasin marke ja panin vajutuse alla.