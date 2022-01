RASKET HAIGUST PÕDEV INGA EI ANNA ALLA: kas ma tahan särada? Tahan. Ja tahan elada! 

Tartlanna Inga (62) on kasvatusteaduste doktor. Ta on töötanud logopeedina lasteaias, kuid ka Tartu ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö õppetooli lektori ja juhatajana. Erialaseid ameteid on pidanud teisigi. Praegu tegutseb naine logopeedi ja kogemusnõustajana sanatooriumi Tervis rehabilitatsioonimeeskonnas.