ERILINE AMET | Keevitamisõpetaja Evely Vassar: "Kui mu ametist kuuldakse, küsitakse sageli suurisilmi: „Mis asja? Nagu päriselt?“.“ 

Seda ei juhtu just sageli, et naisterahvas keevitajaks õpib, kuid Evely (40) puhul keeras elu ta just sellesse suunda. „Kui vestluspartner on mulle võõras ja keevitajaamet jutu sees välja koorub, on üsna tavapärane, et minult küsitakse suurisilmi: „Mis asja? Nagu päriselt?“.“