MAIRE AUNASTE | Inimesi pole mõtet proovida ümber ega paremaks teha. Ainult nii saame jääda vee peale 

Erinevus tänasega on kõige suurem ehk selles mõttes, et nüüdseks oleme hea eluga jõudnud ammu ära harjuda. 40 aastat tagasi olime aga kõik - väikeste eranditega! - harjunud elama peost suhu. Seisma poe-ukse taga näotuid jämedaid keeduvorste oodates. Nägema-kuulma purjus naabrite kaklusi. Vaid hea fantaasia korral võisime ette kujutada, missugune olnuks elu majas, mida ümbritseb rinnuni vohava heinamaa asemel robot-muruniitja valvsa silma all diskreetselt ja steriilselt mullast väljapiiluv muruvaip.