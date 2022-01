„USSIKEELED“ | NAISELIK VAIST: jah, me saame aru, kui mees petab. Ja sina saad ka seda õppida! 

Sattusin kuidagi teid kuulama ja nüüd ei saa pidama. Ma ei ole kindel, kas olete juba puudutanud teemat „naise sisetunne“? Aga olen ise tundnud sügavat sisetunnet või siis tagumikutunnet mõnes olukorras, et midagi on valesti. Kas siis teine pool susserdab, laps valetab jne. Näiteks hetkel nii tugev sisetunne, et mees on kohtinguportaalides või siis ajab mingit muud kahtlast asja. On teil sellist olukorda olnud elus ja kuidas toimetasite? Saade on super ja teemad väga päevakajalised Pange samamoodi edasi, Lembe.