„MÕTTEKOHT“ | LÄBIPÕLEMINE VIIB TERVISE JA RÕÕMU: "Töölt koju sõites pidin auto kinni pidama, et suurest pingest oksendada" 

Liina sattus läbipõlemise küüsi seitsme aasta eest, kui soovis oma töises elus teha kannapööret. Valitud uus valdkond tõi uued probleemid ning nii hakkaski kõik tasapisi kerima. Kadus tunne, et elu on elamuseks. Ühel hetkel tundus probleemidest läbi närimine väga keeruline ning stress põhjustas probleeme nii tööl kui kodus, samuti ütles tasapisi üles tervis. Takkajärgi mõeldes nendib ta ka, et läbipõlemine muudab inimese isiksust – tema muutus kiuslikuks ja kurjaks. Kuigi Liina hakkas iseendaga viimaks tegelema ning tõusis tasapisi fööniksina tuhast, jättis läbipõlemine organismile oma jälje ning sellest taastumiseks kulus poolteist aastat.