„Kerstit armastavad kõik!“ Muhedaid lugusid 75aastaseks saavast näitlejannast räägivad pere, sõbrad ja kolleegid 

„Ütlesin teatris, et ma seekordset juubelit suurelt ei tähista,“ räägib Kersti Kreismann. „Viimased aastad on nii masendavad olnud ... Tõotasin viis aastat tagasi, et 70 on viimane, mida pean glamuurselt ja aplombiga. Kuigi Martin Veinmann arvas, et olen juba nii vana, kas ma ikka mäletan, mis ma tookord ütlesin ...“ naerab näitlejanna. „Kutsun poja pere restorani, midagi suuremat praegu plaanis ei ole.“