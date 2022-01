Riia Eesti kooli direktriss Urve Aivars: enamik meie õpilastest on puhastverd lätlased 

Alles hiljaaegu teatasid Läti pealinnas tegutseva kooli õpilased oma direktorile: „Tahame Eestisse.“ Eestisse mineku kihk on Urve (67) sõnul õpilastes praegu eriti suur, sest koroona tõttu keelati Lätis kõik tundidevälised tegevused. Ka vahetunnis peab piirduma vaid klassiruumis viibimisega. „Eks see, mis on kättesaamatu, tundub eriti ihaldatav,“ muigab ta.