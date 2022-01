HELESININE ESMASPÄEV! Miks peaksid tundma heameelt, et su uusaastalubadused jäävad tõenäoliselt täitmata 

Miks just 17. jaanuar? Tavaliselt läheb inimestel kuni kaks nädalat aega, et saada aru, kas antud lubadused on nende jaoks liiga raskesti saavutatavad. Seega ongi jaanuari keskpaik aeg, mil paljude jaoks kaob huvi uusaastalubadusi täita. Scrantoni ülikooli uuringu kohaselt tunnistab üle 80 protsendi inimestest, et nad ei pea antud lubadustest tegelikult kinni.