Lugejakiri | Hädas pensionärid annavad nõu: taskulamp aitab!  

„Eelmisel nädalavahetusel poodi ei jõudnud, mistõttu jäi see käik esmaspäevaks. Ja nagu ikka, siis jõudsin sinna alles õhtul pimedas. Autosse istudes märkasin, et mu naabritel muudkui vilgub midagi korteris. Elame kõik esimesel korrusel ja see lihtsalt tõmbas tähelepanu,” kirjutab Sigrid.