20aastased Riga pesumasinat nähes: „Eee… Mis asi SEE veel on?“ 

Noorte nutimaailmast „välja raputamiseks“ on sarja tegijad leidnud üsna lustliku viisi. Nad pannakse kaheks kuuks elama majja, kus aeg seiskus umbes nõukaaja lõpus. Mõistagi on elutingimused, milles nende vanavanemad elasid, noorte jaoks korralik šokk. Majas on kuivkäimla, pesta saab hoovil olevas saunas või pesuköögis, televiisorit pole ning köögitehnika sünniaasta on oluliselt varajasem kui osalejatel endil. Nutividinad korjatakse käest kohe esimesel päeval ja oh õudust… Isegi süüa tuleb teha ise!