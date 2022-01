Miks on keskeas elukaaslase leidmine nii keeruline? 

Foto: Vida Press

Noorte ja keskealiste vallaliste arv Eestis suureneb iga aastaga. Kui 2000. aastal elas alla 65aastastest inimestest üksinda 106 600, siis 2020. aastal juba 154 600 inimest. Kas vallaspõlv on vabatahtlik valik või pealesunnitud elu? Paljudest teadusuuringutest ilmneb, et üksinda elamine, eriti just mitte vabatahtlik vallaspõlv, on keskealiste meeste jaoks suur terviserisk. Samas tunnevad üksikud naised end õnnelikumana kui mitterahuldavas kooselus olijad.