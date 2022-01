„MÕTTEKOHT“ | Karjäärinõustaja: keerulised ajad võivad olla tõukeks luua oma elus muutuseid 

„Praegune ebamäärane aeg loob inimestele töises plaanis ühest küljest võimalusi juurde, kuid teisalt võtab neid ka ära,“ nendib Anna. Tema sõnul ei tasu aga oma karjäärialaseid unistusi maha matta vaatamata sellele, et ajad on segased ning kunagi ei või teada, mida toob homne päev. Hoopis vastupidi. „Kõige olulisem on endasse uskuda ning oma võimalusi märgata,“ rõhutab ta.

Ta toob välja, et ka praegusest keerulisest ajast on õpitud palju. Ning kui enda jaoks on selgeks mõeldud iseenda tugevused ning soovid, võivad need olla tõukeks muutuseid luua või tibusammul nende poole liikuma hakata ning tulevikule mõeldes uusi oskuseid õppida. Sest karjääri planeerimine peaks olema inimese jaoks sama loomulik nagu plaanide tegemine isiklikus elus, olgu see siis puhkuseplaanide seadmine või pere logistika korraldamine.