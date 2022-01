Näitleja Marje Metsur haaras hekikäärid ja pügas keset Õismäed võsastunud põõsaid: ma ei suutnud enam lokkavat korralagedust kannatada! 

Möödunud suvel 80. sünnipäeva tähistanud Marje ütleb, et kuigi ta elu pole olnud lihtne, on head haldjad teda kõvasti hoidnud. Sõja ajal Venemaal sündinud-kasvanud naise isa sai sõjas surma ja ema kasvatas tütreid kasinates oludes. Elu jooksul on tulnud rinda pista ka õnnetuste ja haigustega, koondamise ja kalli abikaasa Kaupo surmaga. „Kui sa oled läbi läinud tulest, veest ja vasktorudest nagu mina, oskad elu hinnata,“ kinnitab visa hingega näitlejanna naeratades. Elujanu on kannustanud teda alati pärast raskeid hetki püsti tõusma ja edasi minema.