Islandil rännanud Kristel Aaslaid sealsest ilmast: „Vahepeal oli ikka tõeliselt libe ja lörtsine. Ongi nii, et tuul võib reaalselt sind autoga tee pealt välja puhuda."  

Varasemad reisid on Kristeli (32) viinud küll erinevatesse paikadesse Aasias ja Euroopas, kuid Island oli just üks unistuste sihtkohti, mida veel avastada. „Eks nii olegi kuidagi välja kukkunud, et reisi planeerima hakates leian end kokkuvõttes talvel ikka sealt, kus on soe ja päike. Selline koht nagu Island jäi kõrvale.“ Nii võttiski Kristel rõõmuga vastu justkui sülle kukkunud kingitusena pakkumise koos Carola Madise ja Eeva Essega Islandit avastama minna.