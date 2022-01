Valgre mälestusmärgi modelliks olnud Veiko Rea: kujust möödudes vaatan ikka, kas kõik on korras. Alles vana-aastaõhtul korjasin kokku ümbruses vedelenud pitsakarpe ... 

Kui Veikoga (47) Pärnus mälestusmärgi juurde astume, kõlab kõlaritest parasjagu mahe akordionipala „Peagi saabun tagasi su juurde“. „Eks varem ikka küsiti, miks akordionit süles hoidva muusiku juures kuuleb kitarrimuusikat,“ meenutab Veiko. Detsembris see „viga“ viimaks parandati, kui stuudios mängiti taas sisse „Muinaslugu muusikas“, „Sinilind“, „Saaremaa valss“ ja teised. Mees on mõelnud, et ehk võiks siin kõlada ka mõni vähem tuntud Valgre viis – näiteks „Õige õnn“ või „Kevadmõtted“. Kuulajad saaksid mõnusa ahaa-elamuse.