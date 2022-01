Pea 90aastaselt armunud vanapaar Uno ja Linda: „Saime korraga aru, et võiksime ju koos olla!“ 

Vaasides meenutavad lilled Linda 96. sünnipäeva – üks lopsakas kimp sametpunaseid roose, teine rohekasvalgeid kaunitare ja veel õhetavroosad nelgid. Et tuntud tõlkijal ja keelemehel Unol (95) on suurepärane kuupäevamälu, nendib mees nagu muuseas, et kui proua sai selle kuu teisel päeval 96, siis tema ise on naisest 4 kuud ja 18 päeva noorem. Ka seda päeva, mil otsustati koos elama hakata, teab Uno kui une pealt: „Tänasest üks kuu ja 12 päeva – siis on meil kaheksa aastat täis.“