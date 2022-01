MAIRE AUNASTE | See on hääletu valu, mis tapab inimese enne aega

Surm pole muud kui elu suurpuhastus. Ma ei mäleta, missugune sõnaseadja seda öelnud on. Täna pole see enam ka oluline, sest hiljutine aeg on teinud kõigist meist kui mitte surmade üle arvepidajad, siis suremise kui elu paratamatu osaga leppijad tõenäoliselt küll.