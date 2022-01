Lugejakiri | Stress vanematele ja lisakohustused lapsele: lapsed jäeti juba teisel päeval koju karantiini 

„Esmaspäeval läks laps pärast vaheaega kooli. Koolis tehti koroonatest. Neil on süsteem, et paljudes tundides on lennus olevad lapsed omavahel segiläbi. Ühel oligi test positiivne, misjärel see laps koju saadeti. Teised olid koolis edasi. Ka teisipäeval sai laps koolis käidud. Täna õhtul sain siis terviseametilt ja koolist teated, et laps on lähikontaktne. Ja kooli asemel ootab ees karantiin. Lapsed olid klassis koos ainult selle aja, mis testimisele kulus... Miks ei antud teste koju? See olukord oleks olnud välditav,” on Tartus elav lapsevanem Kaisa pahane.