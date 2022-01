INTRIGEERIV KÜSIMUS: miks jõulud paljudelt seksiisu röövisid? 

Austraalia seksuaalterapeut Nadia Bokody rääkis veebiküljele News.com.au, et jõulupühade aegne huvipuudus seksi vastu on täiesti normaalne. Iseäranis sage on see tema sõnul naiste seas. Põhjuseks pole mitte ükski jõulusöök, vaid … stress. „Stressil on paha kombe meis kõige halvemad jooned välja tuua ning tavaliselt saavad kõige valusama hoobi intiimsuhted.“