Seksuaalterapeut: sõna „eelmäng“ tuleks ära unustada 

Seksuaalterapeudi sõnul võib kõik eelmänguga seostatu - kallistused ja suudlused - olla niivõrd erutav, et tekitab orgastilisi tundeid. Seega pole vahekorrast rääkides mõtet mainida eelmängu, soojendust, penetratsiooni ja finaali. „On ainult seks. Ei ole nii, et sellel on algus ja lõpp.“