REEDETUD NAINE: sõbrannad korraldasid minu eest salaja peo, sest ma ei meeldi neist ühe alkohoolikust mehele 

Tülid said sõbrannade jaoks alguse sellest, kui Reet avaldas arvamust, et too mees pole tema sõbranna jaoks parim variant. „Tegemist on minu tugeva sisemise veendumusega, et ta vääriks paremat ja ma tahan, et ta oleks hoitud,“ leiab Reet. Samas on ta valmis oma sõbranna valikut aktsepteerima: „võimalik, et temal on vajadus hoolitseda ja seda meest läbi elu vedada. Ja mina ju ei tea, võib-olla on neil tugev vaimne klapp.“