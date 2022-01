UUS KOLUMNIST! MAIRE AUNASTE | Kui elu on läinud nii, et oled osanud vähem kui aasta jooksul kaotada KÕIK... Mis siis üldse alles jääb?

Kuidas tuli? See on uue aasta alguspäevade levinuim küsimus. Et kuidas ma vana-aasta viimase õhtu veetsin… Paar mu sõpra uurisid hirmunud häälega juba mitu päeva varem, et ega ma ometi sellisel õhtul üksi ei ole. Naljakas, et aastatega aja ja hetkede väärtus muutub.