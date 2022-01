ET ARM MEIL KESTAKS! Vaata üle need 7 märki, et näha, kas sinu suhe on määratud püsima

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Tihti kuuleme ainult ohumärkidest, mida uue suhte juures peaks jälgima. Aga mis on need positiivsed märgid, mis näitavad, kas suhtel on olemas see sära, et see püsiks värske ja kestaks nii kaua kui võimalik.