Jüri Jaansoni juurte lugu: juba teismelisena lubas, et tuleb maailmameistriks  

Jürist aasta noorem vend Erki on tennisetreener ja tal on oma tenniseklubi. Neuroloogist ema Elle-Mare on samuti mänginud tennist ja iluuisutanud. Psühhiaatrist isa Arno oli Tartu ülikooli poksimeister ja innukas suusataja, kes läbis kaks esimest Tartu maratoni. Koolieas oli ta Pärnu lootus ujumises, hiljem mängis korvpalli ja tegeles kergejõustikuga, oli ka tuuker.