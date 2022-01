MÜSTEERIUM, MIS SAI OOTAMATU LAHENDUSE: perefotod ootasid niiskes kuuris aastakümneid koju jõudmist  

Pikki aastaid raamatukogus töötanud, nüüd pensionil Heljul on igasuguste paberkandjatega eriline side. Eriline suhe trükistega on mõistagi ka tema luuletajast ja proosakirjanikust pojal Esper Thompsonil, kelle kirjanikunimi on Thavet Atlas. Mõlemad tõdevad, et raamatut arvutist lugeda on üks asi, seda käes hoida ja trükise hõngu tunnetada aga sootuks teine.