Arm puhkes Endla teatris | Tiia Kriisa: „Muidugi ei võtnud trupp hästi vastu seda, et noor näitleja nende pealavastaja abielu vahele tuli.“ 

Kui varem oli Tiia veendunud, et ta vanus püsib juba aastaid 32, siis pärast nõrgestavat koroona põdemist tuletavad füüsis ja alateadvus talle meelde, et number on pisut suurem. „32 ei kesta igavesti,“ muigab ta. „Tuleb selle teadmisega elama õppida.“