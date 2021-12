„MÕTTEKOHT“ | Inventuur möödanikus: miks oskus lahti lasta on inimese elus oluline? 

„Mis on igaühe jaoks väärtuslik, peab ta iseenda käest ise küsima,” mainib ta seejuures.

Annika sõnul peaks meie tegemiste siht ja fookus olla olevikus. Minevikku võiks vaadata andestamiseks, ennekõike iseendale andestamiseks, ning ruumi tegemiseks uuele. Annika ütleb, et mida tugevamad ja oskuslikumad on inimese nii-öelda lahtilaskmislihased, seda lihtsam on tal elus kulgeda nii igapäevaselt, kuid ka suhetes nii iseenda ja teistega. Oskus möödanikust lahti lasta puudutab tema sõnul rahulolu ka igapäevatasandil.