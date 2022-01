LUGEMISSOOVITUS | Lustakad lood, mis teevad südamele head  

Teosesse kogutud lustakad lood ja ütlused on läbi aegade sündinud apteegis ja apteekritega seoses ning ladina köögis pakutavaga. Naljade kõrval avatakse vähesel määral ka ajaloolist tausta. Näiteks, miks on ühte või teist ravimit rahvasuus nii või teisiti kutsutud. Tõbede kaupa peatükkideks jagatud lustlikke juhtumisi elust endast vürtsitab kohati ka üsna värvikas keelekasutus. Üks on kindel: see on hea ravim kasutada igal hetkel, kui kulm kisub kortsu. Kui esimesed kolm nalja itsitama ei pane, siis neljas ajab suu muigele ja viies naerma. Naer pikendab päris kindlasti tervena elatud aastaid.