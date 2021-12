Menukate näärisaadete lavastaja Eero Spriit: "Juba 70ndatel räägiti, et vana-aastaõhtul ei tule telekast midagi."

Foto: Martin Ahven

„Seda räägiti juba 1970ndatel, et vana-aastaõhtul ei tule telekast midagi,“ nendib lavastaja ja näitleja Eero Spriit. Nõukogude ajal tema käe all valminud paras ports saateid on nüüdseks tõusnud huumoriklassika staatusesse.