SÜÜDIMATU KINGISPIKKER | Nutikad eriti viimase minuti lahendused, mis ei lähe sulle midagi maksma (peale inimsuhete) 

Foto: Nicole Michalou/Pexels

Ütlesid endale mitu nädalat järjest, et sul ju piisavalt aega, et leida kõik vajalikud kingid kuuse alla. Kauplused on ka veel avatud ja midagi sa ikka leiad. Aga ometi hiilisid jõulud sulle ootamatult kallale, mis sest, et need toimuvad iga aasta samal päeval. Need on ideed, mida üle maailma on pakutud kui kõige odavamad, nutikamad ja - mis siin salata - ka süüdimatud kingid üldse. Loe, et teada, kas teha nii või millest hoiduda!