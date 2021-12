„KINKISIN NAISELE JÕULUKS KAALU!“ Põhjalik seletus, kuidas ei tohiks kinke teha! Lood Eesti elust ja hea kingituse leidmise nipid! 

Tuleb välja, et kingitegija- ja saaja vahel on sageli asjad nihkes. Vähemalt nii väidab 2016. aastal tehtud teadustöö „Why Certain Gifts Are Great to Give but Not to Get: A Framework for Understanding Errors in Gift Giving“. Sealt võib välja lugeda, et kingitegija mõtleb tihti ainult hetkele, kui kink avatakse ja jätab tagaplaanile kingi praktilisuse. Kingisaaja selle avamisest eriti suurt naudingut ei saa, kui tal pole sellega midagi peale hakata.