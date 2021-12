KOOSELUS, KUID IKKA ÕNNETU JA ÜKSILDANE? Kuidas võõraks jäänud kallimat taas südamega kuulama hakata 

SELLE SAJANDI EPIDEEMIA: Üllatuslikult kogevad noored üksildust sagedamini kui eakamad. Üks igast kolmest abieluinimesest ütleb, et üksildus on neile tuttav tunne. Foto: Vida Press

Inimene võib ka teistest ümbritsetuna tunda end üksildase, mittemõistetu ja õnnetuna. See tunne ei ole võõras ka abieluinimestele – pärast aastatepikkust kooselu ei suudeta oma partneriga enam ühist keelt leida. Õnneks on võimalus sellest nõiaringist välja saada, kui vähegi tahta. Esimene samm selle poole on võõraks jäänud elukaaslast taas südamega kuulama hakata.