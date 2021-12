„MÕTTEKOHT“ | Kohaloleku praktiseerimine õpetab ilusamat elu märkama ka rasketel hetkedel 

Foto: Pexels

„Ma olen muutunud õnnelikumaks ja hakanud ilusamat elu märkama, ka rasketel hetkedel. Ma olen õppinud märkama, mis on oluline ja mis on minu enda jaoks oluline,“ räägib tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht terapeut ja enesearengu õpetaja Kadi Nool, kuidas kohaloleku ehk mindfulnessiga tegelemine on teda muutnud.