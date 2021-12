MINE TALLE JÕULUKS KÜLLA! Hea sõber võib hoida aju noorena 

Teadlased avastasid, et ainuüksi see, kui inimesel on keegi, kelle peale ta võib loota, on seotud suurema kognitiivse vastupanuvõimega ehk aju võimega toimida paremini, kui võiks füüsilise vanuse või haiguste tõttu eeldada. Paljude neuroloogide arvates saab seda parandada vaimselt stimuleerivate ning füüsiliste tegevuste ja positiivse sotsiaalse suhtluse kaudu.