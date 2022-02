Eesti vanim elanik Ottilie-Armilde Tinnuri saab täna 108aastaseks. „Mis tunne on elada nii kaua? Tüdineb ära...“

Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rakveres elav 108aastane Ottilie-Armilde Eesti vanim elanik. 1914. aastal sündinud naine on Eesti Vabariigistki vanem. „Tean. Mälu on mul hea.“ Sünnipäevad jäävad vanimal eestlasel ja Eestil lähestikku. Täna tähistab oma 108. sünnipäeva Ottilie-Armilde ja kakskümmend üks päeva hiljem on 104. sünnipäev Eestil.