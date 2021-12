Eesti vanim elanik, 107aastane Ottilie-Armilde Tinnuri: „Mis tunne on elada nii kaua? Tüdineb ära ..." 

Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rakveres elav 107aastane Ottilie-Armilde Eesti vanim elanik. 1914. aastal sündinud naine on Eesti Vabariigistki vanem. „Tean. Mälu on mul hea.“ Sünnipäevad jäävad vanimal eestlasel ja Eestil lähestikku. Saabuva aasta 3. veebruaril tähistab oma 108. sünnipäeva Ottilie-Armilde ja kakskümmend üks päeva hiljem on 104. sünnipäev Eestil.