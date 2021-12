Lugejakiri | Miks vangile kulub üle 2000 euro, aga hooldekodus elavale eakale ei suuda me riik midagi maksta?! 

„Vaatasin ekstra veebilehelt vangla.ee, et palju siis ühe kurjategija tarbeks tööinimesed maksma peavad. Seal seisab, et ühe vangi ülalpidamiskulu on keskmiselt 2249 eurot kuus. Kus on siin see õiglus? Ükski pensionär ei saa meil sellist raha! Rääkimata sellest, et riik suudaks vajajatele tagada hooldekodu või vajaliku hoolduse. Et lähedased ei peaks end lõhki maksma või laenama, et nende kallid saaksid väärikalt vananeda ja surra,” kurdab oma kirjas Pille.