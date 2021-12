Lugejakiri | Kurb jõulufänn: naaber kurdab, et mu jõulutuled ei lase magada 

„Ma olen fänn, kes tavaliselt jääb kaunistamisega viimasele minutile. Jõulud on väga minu teema! Kui asja aga ette võtan, siis korralikult. Nii ka möödunud nädalavahetusel tekkis mul hetk, mil toad ja rõdu said uhked jõulutuled ja kaunistused. Ise perega imetlesime toast ja ka väljast, et tänavu sai eriti ilus. Bussipeatusest tulles ja ümber maja keerates hakkab kohe meie rõdu silma. Imeline tunne tuli kohe,” kirjeldab Kadri.