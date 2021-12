LIIGA HEAD AJAD? Jõuluvana: kord jagasin kinke nii kaua, et lastel oli ammu ükskõik, mängisid teises toas

„Rõhutame alati, et oleme perekond. Nii nagu issil on emme, on jõuluvanal moor,“ räägivad Lõuna-Eesti populaarseimasse jõulutandemisse kuuluvad Astrid Hallik ja Janno Viilik.