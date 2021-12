Kaassõltlase argipäev: naeratusega varjatud hingehaavad ja lõputu muretsemine 

põhipiltMUUTUS ON PARATAMATU: Kui kaassõltlane hakkab endaga tööd tegema, on kaks varianti – kas suhe läheb paremaks või laguneb. Endiseks selline kooselu ei jää. Foto: Vida Press

Kaassõltlaseks nimetatakse tavapäraselt alkohooliku või narkomaani lähedast, kes tema pahet igati varjata ning sõltlast ennast tervendada püüab. Tegelikult on see mõiste palju laiem – kaassõltlased on kõik, kes tegelevad iseenda soovide ja vajaduste rahuldamise asemel oma lähedaste eest liigse hoolitsemise ja vastutamisega. Kaassõltuvusest vabanemine on pikk ja vaevaline teekond, mis nõuab aega, tahtmist, energiat, motivatsiooni ja sageli ka raha, nendib kogemusnõustaja Kairit Krumm.